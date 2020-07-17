Воины ВСУ "насыпали" боевикам

Воины ВСУ дали боевикам адекватный ответ на обстрелы. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирование.

В ответ наши защитники применили штатное вооружение и, по данным разведки, уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика, сообщили в штабе ООС.

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"Противник пять раз открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия по защитникам Водяного. Вблизи опытно агрессор использовал не только гранатометы, но и пулеметы и стрелковое оружие. На подступах к Старогнатовке, Гнутово и Авдеевки вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки - из пулеметов и снайперского оружия. Вблизи Новозвановки агрессор применил артиллерийские системы калибра 122 мм. Неподалеку Причепиловки - из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также у Орехового по нашим опорным пунктам российско-оккупационные войска задействовали минометы 120-го и 82-го калибра, а еще - гранатометы и пулеметы", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток оккупанты из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели в огонь по опорным пунктам наших защитников у Водяного.

Наши воины прекратили враждебные обстрелы. Потерь среди украинских защитников нет.

Запрещенную Оттавской конвенцией 1997 года мину российского производства НВУ-П "Охота" обнаружили украинские военные вблизи поселка Новотошкивка Попаснянского района в зоне проведения ООС. Взрывное устройство было установлено боевиками близ населенного пункта у линии разграничения, что представляло угрозу для местных жителей.