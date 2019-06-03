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понедельник, 03 июня 2019 15:24

Воины мотопехотной бригады прошли боевые слаживания (фото)
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Фото: Генштаб ВСУ

На военном полигоне в Николаевской области состоялись боевые слаживания. Подразделения мотопехотной бригады форсировали водные преграды.

Накануне отрабатывали правильность действий при выполнении элементов, инструктирование по соблюдению мер безопасности на воде и готовили бронированную технику.

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Слаживания механизированные и мотопехотные подразделения бригады выполнили в полном объеме и без "потерь".

Военно-морские силы ВСУ проводят завершающие испытания новеньких катеров типа Island, которые США передали Украине.

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Дата
03
июня

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