Воин ВСУ погиб в результате ночного обстрела Павлополя

Украинский боец погиб после обстрела на Мариупольском направлении / фото: Укринформ

Ночью вблизи Мариуполя Донецкой области погиб военнослужащий ВС Украины.

Об этом на дневном брифинге сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"К сожалению, с начала этого периода Объединенные силы потерпели невосполнимой утраты. Так, в результате ночного обстрела российско-оккупационными войсками оборонительных позиций украинских войск в районе Павлополь получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий Вооруженных сил Украины ", - сказал полковник Мотузяник.

Он выразил соболезнования родным и близким, а также боевым собратьям погибшего Героя от имени МО Украины.

По словам представителя МОУ, с начала суток 8 мая, по состоянию на 12:00, в районе проведения ООС зафиксировано 2 "вооруженные провокации" со стороны противника, обе - на Донецком направлении.

"Огонь из запрещенных образцов оружия оккупант пока не открывал, вместо этого обстрелял из гранатометов и стрелкового оружия оборонительные позиции украинских войск в районе Марьинки и Павлополь.

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В одном случае подразделения Объединенных сил открывали огонь с применением стрелкового оружия ", - доложил полковник.

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