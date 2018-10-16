Воевал за банду "Амур": показали ликвидированного на Донбассе россиянина-боевика

На Донбассе 14 октября ликвидировали российского боевика-наемника Андрея Филоненко, прозвище "Кулак".

Он был участником террористического батальона "Амур" группировки ЛНР и "Оплот" ДНР. Имел воинское звание "лейтенант". О его ликвидации сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

Фото: psb4ukr

Террорист родился 21 мая 1965 в российском городе Владивосток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики "Корсы" показали, как в Горловке готовят к войне детей

"На началу 2016 года представлены Юрием Красотой к вручению знака Союза Добровольцев Донбасса", - отмечается в базе сайта Миротворец.

На Донбассе 6 октября ликвидировали боевика из России Виктора Берзина, прозвище "Берсерк". С 2014-го он был наемником в "Первом славянском батальоне".