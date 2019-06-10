Военным перечислят выслугу за участие в ООС

Военным на передовой перечислят стаж до пенсии / фото: Факты

До 1 сентября 2019 года военнослужащим Вооруженных Сил Украины перечислят льготную выслугу лет за участие в операции Объединенных сил.

До начала операции Объединенных сил военные ВС Украины получали надбавку за льготную выслугу лет за участие в антитеррористической операции. Вычислялась она как год за три. Но в связи с окончанием АТО и началом ООС, выслуга перестала относиться как льготная.

Но бойцам, которые участвовали в операции Объединенных сил с 30 апреля 2018 года и по настоящее время, будут перечислены льготную выслугу лет - один месяц за три.

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Согласно распоряжению министра обороны Украины от 4 июня такой перерасчет в воинских частях должны завершить до 1 сентября этого года.

Верховная Рада приняла закон о военном каппеланство. Для организации работы капелланив привлекать всеукраинский межконфессиональный консультативный орган по вопросам военного капелланства, должностных лиц по вопросам военного духовенства и командования воинских частей.



