Легальные священники: приняли закон о военном капеланстве

Новый закон предусматривает соблюдение прав на свободу вероисповедания военнослужащих ВСУ. Фото: risu.org.ua

Верховная Рада приняла закон о военном каппеланстве.

Законопроект поддержали 227 народных депутатов, сообщает Укринформ.

"Целью разработки проекта закона является необходимость закрепления правовых основ по обеспечению реализации конституционного права личного состава Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения на свободу мировоззрения и вероисповедания путем внедрения института военного священства", - говорится в Пояснительной записке.

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Закон предусматривает урегулироание взаимодействия с военными ведомствами Украины для соблюдения права на вероисповедание.

Для организации работы капелланов будут привлекать всеукраинский межконфессиональный консультативный орган по вопросам военного капелланства, должностных лиц по вопросам военного духовенства и командования воинских частей.

В Днипре отказался причащать ребенка священник Российской церкви в Украине. Отец девочки воевал в зоне АТО. Военный капеллан отец Дмитрий крестил ее в Православной церкви Украины. Но священник не успел причастить ребенка и уехал на Донбасс, говорится сюжете Вікна-новини.