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пятница, 31 мая 2019 17:04

Дочь АТОшника отказался причащать священник РЦ

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Дочь АТОшника отказался причащать священник РЦ
В РПЦ заявили, что не признают ПЦУ и не считают ее канонической. Фото из открытых источников

В Днипре отказался причащать ребенка священник Российской церкви в Украине.

Отец девочки воевал в зоне АТО. Военный капеллан отец Дмитрий крестил ее в Православной церкви Украины. Но священник не успел причастить ребенка и уехал на Донбасс, говорится сюжете Вікна-новини.

В результате семья обратилась в ближайший храм Российской церкви. Там им отказали. Заявили, что не признают ПЦУ и не считают ее канонической. Отец Марсалий отказался причащать ребенка, которого крестили в другой церкви.

"Проблема в том, что на сегодняшний день Киевский патриархат не признает поместные церкви. Но Бог один. Мы же не разделяем церковь", - объяснял он.

При этом отец Дмитрий утверждает, что предоставление томоса об автокефалии сняло все вопросы по поводу признания ПЦУ.

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"Таинство совершает не человек, не патриарх. Таинство совершает Святой Дух. Говорить о том, действительно таинство или нет - это называется хула на Духа Святого. Это грех, который никогда не прощается", - заявил он.

Отец Дмитрий подчеркнул, что отказ причащать маленького ребенка - поведение, недостойное для священника. Добавил, что христианин и священник должен руководствоваться, в первую очередь, канонами, а не предписаниями собора другой страны или поместного собора.

В селе Четвертня Маневицкого района Волынской области сторонники московской церкви избили 2 местных жителей - прихожан Украинской православной церкви.

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