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пятница, 18 декабря 2020 03:23

Военный, тело которого вернули боевики, был задушен

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Воин Вооруженных сил Украины, тело которого 17 декабря передали террористы, умер не от алкогольной или наркотической интоксикации.

Основная причина смерти украинца насильственная, это асфиксия. По всему телу также обнаружили множество ссадин, в том числе на лице, пишет Цензор.

Журналисты ссылаются на результаты проведения судебно-медицинской экспертизы, оказавшихся в распоряжении издания.

 

Ранее пресс служба Трехсторонней контактной группы писала, что солдат якобы пьяным и без оружия перешел на сторону противника и там умер. Вскоре сообщение ТКГ изменили, указав, что военный оказался за линией разграничения "при неустановленных обстоятельствах".

Напомним, украинский воин, предварительно, перешел через линию разграничения на территорию, контролируемую боевиками ЛНР, 14 декабря.

Вернуть тело помогали международные посредники и группа "Эвакуация 200". Погибший служил в одной из механизированных бригад ВС Украины.

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