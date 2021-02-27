Военный подорвался на мине

27 февраля возле Луганского на Донбассе военный получил ранения.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" мужчина подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, сообщает ОТУ "Север".
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"Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в частности - с запрещенного вооружения. 11 украинских воинов получили ранения или боевые травмы. Наряду с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
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