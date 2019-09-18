Военный флот списал 4 корабля

Министерство обороны исключило из состава Военно-Морских сил ВС Украины 4 судна обеспечения.

У них закончились сроки службы, из-за чего потеряли тактико-технические характеристики, пишут ukrmilitary.

Списали судна:

Малый морской танкер "Фастов" проекта 1844Д, зав.№102, 1981 года постройки (имел бортовой номер A760)

Автор: Вики Малый морской танкер "Фастов"

Противопожарный катер "Борщив" проекта 364, зав.№366, 1954 года постройки (имел бортовой номер A722)

Автор: Вики Противопожарный катер "Борщив"

Противопожарный катер "Евпатория" проекта 364, зав.№369, 1953 года постройки (имел бортовой номер A728)

Автор: Вики Противопожарный катер "Евпатория"

Рейдовый катер "РК-1942" проекта 371У, зав.№902, 1984 года постройки.

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Восстановление кораблей экономически нецелесообразно, отмечается в приказе.

Танкер "Фастов", катера "Евпатория" и "Борщив" до 2014-го базировались в Крыму и были захвачены российскими военными. Возвращены ВМС ВС Украины летом 2014-го.

Военно-Морским силам Украины передали аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко". Приказ подписал в последний рабочий день министр инфраструктуры Владимир Омелян.