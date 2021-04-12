Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники

Украинские СМИ сеют панику. Фото: Цензор.Нет

Россия провела информационную атаку против украинского народа.

Угроза военного вторжения сохраняется с 2016-1017 годов, говорит Gazeta.ua Михаил Самусь заместитель директора центра исследований армии, конверсии и разоружения.

"Российская техника базируется рядом с нашими границами с 2014-го. За этот период россияне построили три новых армии: 20-я армия в Воронеже, 1-я танковая со штабом вблизи Москвы и 8-я армия со штабом в Новочеркасске которое являеться подразделением, что управляет оккупационными 1-м и 2-м армейскими корпусами на оккупированных территориях Донбасса. Это около ста тысяч человек, тысячи танков и столько же самолетов", - говорит эксперт.

Россияне организовали перемещение военной техники. Эксперт говорит, что угроза полномасштабного вторжения сохранялась с начала войны, которую РФ начала в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование

"Военная угроза не увеличилась, а осталась на том же уровне. Ажиотаж и паника начались, потому что была начата информационно-психологическая атака. Она оказалась удачной из-за того, что наши СМИ подхватили ее и раскрутили", - говорит эксперт.

Михаил Самусь предполагает, что Россия начала давление из-за того, что мир перестал бояться РФ.

"Действия России еще содержат элемент обиды вождя Кремля на президента США Джо Байдена. Владимир Путин обиделся на президента Америки, потому что тот назвал его убийцей. Он хочет общения, а Путина игнорируют", - говорит он.

Эксперт не видит оснований для вторжения на Украину. Новости об укреплении позиций на оккупированных территориях Донбасса не считает острым вопросом.

"Это вещи, которые невозможно сравнивать - перемещение многотысячной армии и окопы под Енакиево. То, что наши СМИ об этом говорят показывает нам насколько чувствительно наше информационное пространство. Это не стоит обсуждать и нагнетать панику. Мы обязаны рассуждать не о траншеях, которые копают боевики , а о том, как нам вернуть оккупированные территории", - говорит эксперт.

Михаил Самусь предполагает, что россияне пытаются вызвать внутренний ажиотаж.

"Им надо провокация на Донбассе, причина, чтобы объяснить свои движения. Все дальше это превращается в игру сам с собой - что-то придумывают, что-то делают и пытаются объяснить свои действия. Но Путин хочет заставить Байдена приползти на коленях и просить мира, поднять рейтинги своей партии перед выборами и заставить украинский народ давить на власть", - говорит эксперт.

За прошедшие сутки в Луганской области погиб украинский воин в результате вражеского обстрела. Еще одного военного ранили. 10 апреля оккупанты 9 раз обстреляли позиции украинских защитников, сообщает штаб ООС.