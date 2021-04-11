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Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование

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Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
Дубинский и Гиркин долго не знали, что сбили лайнер. Фото: Bellingcat

Фигуранты дела о крушении самолета MH17 на Донбассе в день трагедии 17 июля 2014 года имели контакт с Москвой на высшем уровне.

Несколько часов они не знали, что сбили с "Бука" пассажирский лайнер, говорится в расследовании программы Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS.

Журналисты Nieuwsuur получили тысячи телефонных разговоров главаря разведки ДНР Сергея Дубинского. Разговоры состоялись в июле и августе 2014 года, до и после катастрофы MH17.

Они свидетельствуют, что единственный фигурант, который участвует в судебном процессе в Гааге, россиянин Олег Пулатов, сначала не знал о катастрофе. Дубинский о сбитии пассажирского самолета тоже не знал. Прокуроры считают, эти боевики не являются комбатантами и должны понести всю ответственность за гибель Boeing.

Записи свидетельствуют о росте влияния Москвы на боевиков в начале июля 2014 года. РФ тогда полностью привлекли к военно-стратегическим решениям, она самостоятельно назначала политическое руководство ДНР.

С июля 2014 года боевики получили средства связи, которые невозможно прослушать. Дубинский говорил, что связь проходила через Москву и ФСБ.

17 июля 2014 года в день катастрофы MH17 Дубинский утверждал, что имеет прямой контакт с Москвой. А главарь боевиков Игорь Гиркин провел беседу с Москвой "на высшем уровне". Дубинский много говорил о ракетном комплексе "Бук", который сбил MH17. Менее чем за 30 мин после катастрофы Дубинский узнал от своих сообщников, что они якобы сбили украинский истребитель. Ему понадобилось почти 2 ч, чтобы обнаружить, что сбили пассажирский самолет. Когда он потребовал разъяснений, его подчиненные начинают врать. Они твердят, что сбили истребитель Украины, но только после того, как он якобы сбил "Боинг".

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Министерство обороны России начало продвигать эту версию. Но позже оказалось, что в зоне полета лайнера не было других самолетов.

Позже российские власти переходят к версии о том, что MH17 сбил украинский "Бук". Но Дубинский об этом нигде не говорит.

Ночью "Бук" вернули в Россию. В течение этого времени Дубинский и Гиркин понятия не имеют, где находится оружие.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории, когда уже шла российская агрессия против Украины. Погибли все 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых - младенцы.

Международная группа криминалистов, созданная для расследования трагедии малазийского самолета, признала, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук", привезенным из РФ в Украину незадолго до трагедии. Расследователи уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось российскими специалистами или боевиками под их руководством.

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" возобновляются слушания по делу о катастрофе. Слушания проходят при отсутствии всех 4 обвиняемых: россиян Пулатова, Гиркина - Стрелкова -, Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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