От враждебного обстрела погиб украинский воин

Враг бил с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Луганской области погиб украинский воин в результате вражеского обстрела. Еще одного военного ранили. 10 апреля оккупанты 9 раз обстреляли позиции украинских защитников, сообщает штаб ООС.

"Вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий получил ранение, не совместимые с жизнью.

Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести", - сообщает штаб.

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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из них совершили 9 обстрелов по украинским позициям и 1 пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

С начала суток 11 апреля (в по состоянию на 7:00 утра) обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было, - сообщает штаб ООС.

Россия стягивает войска к границе с Украиной. В частности солдаты расположились на севере полигоне погонов примерно в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями.