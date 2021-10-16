Военные сообщили последние новости с Донбасса

На Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: ukrinform

На Донбассе за прошлые сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ 4 раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс. Неподалеку Золотого-4 наемники совершили два обстрелы из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия. В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм. В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов. Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. у Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм ", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Как отмечается, бойцы ВСУ открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

Президент. посетил Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывал на передовых позициях украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил.