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суббота, 27 ноября 2021 09:57

Военные сообщили о потерях на Донбассе

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Военные сообщили о потерях на Донбассе
На Донбассе погиб украинский военный. Фото: focus

На Донбассе за прошлые сутки, 26 ноября, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на этой неделе прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

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