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суббота, 30 ноября 2019 19:02

Военные сообщают о затишье на Донбассе

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Военные сообщают о затишье на Донбассе
Боевики 1 раз нарушили режим перемирия. Фото: Chesl

На Донбассе от начала суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска совершили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате обстрела среди украинских военных не было.

В Марьинке Донецкой области около 60 жилых домов находятся без электроснабжения из-за боевиков. Как отмечается, мощный ветер еще 25 ноября оборвал линии электропередач и обесточил дома.

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30
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