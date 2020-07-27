Военные рассказали о ситуации на Донбассе

Боевики 2 раза нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ два раза обстреляли украинских военных.

Боевики применили стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе населенного пункта Водяное противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Южного в полдень совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано неподалеку Новомихайловки. На этом участке с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минировании возле украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Украинские защитники огонь не открывали, потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

В воскресенье, 26 июля, российские наемники заминировали украинские позиции минами с часовым механизмом. Это сделано, чтобы во время действия режима прекращения огня те взорвались и все выглядело так, будто украинская сторона совершила обстрел и нарушила договоренности о "тишине".