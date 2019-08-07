Военные рассказали о ситуации на Донбассе

Боевики 5 раз обстреляли украинских военных. Фото: Униан

На Донбассе от начала суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции.

Оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские укрепления вблизи Водяного и Лебединского по направлению Ужовки из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил у Луганского по направлению Нижнего Лозового из автоматических гранатометов, неподалеку от Южного по направлению шахты им. Гагарина - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, под Новозвановкой по направлению Калинового-Борщуватого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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О потерях среди украинских военных не сообщается.

Главарь так называемой ЛНР Леонид Пасечник хочет прямых переговоров с Киевом. Пасечник заявил, что готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его на оккупированную территорию.