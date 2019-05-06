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Военные рассказали о ситуации на Донбассе

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Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Боевики восемь раз обстреляли украинских военных. Фото: Рoliteka

На Донбассе в течение суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинских военных обстреливали со 120 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки" Восток "враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: с станковых противотанковых гранатометов - около поселка городского типа Талаковка, четыре раза из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Марьинка, Гранитное, Талаковка и Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: дважды с 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - вблизи села Новозвановка; с 120 мм минометов - около населенного пункта Троицкое ", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в ведомстве.

На Донбассе изменили командующего операцией Объединенных сил. Генерал-лейтенанта Сергея Наева заменит генерал-лейтенант Александр Сирский.

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