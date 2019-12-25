Военные рассказали, как прошел день на Донбассе

Боевики восемь раз нарушили режим перемирия. Фото: freeradio.com.ua

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские подразделения обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Три обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Невельским - с миномета калибра 120 мм - 7 мин;

Пять обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Крымским - из стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко считает, что Украина дала повод для конфликта с Россией

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Генпрокуратура сообщила о подозрении участнику террористической ДНР с российским гражданством, который пытал украинских военнослужащих. Речь идет о террористе с позывным "Москва".