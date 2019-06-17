Военные предупредили о фейке

Информационный вброс направлен дискредитировать подразделения Вооруженных Сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинские военные предупредили о распространении ложной информации о вхождении в Донецк бойцов "Правого сектора" и отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Информационный вброс направлен дискредитировать подразделения Вооруженных Сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины, отмечает прес-служба ООС.

Для создания этого сообщения использовали недостоверную информацию. Привлекли личные данные лиц, что когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

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Воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм Международного гуманитарного права.

16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения.