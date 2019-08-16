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воскресенье, 18 августа 2019 18:30

Военные показали модульное жилье от Зеленского на передовой

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Военные показали модульное жилье от Зеленского на передовой
200 специальных модулей для проживания бойцов ООС до конца года должны передать на фронт / фото: АрмияИнформ

В сети показали видео из модульных комплексов, завезли на передовую для бойцов ВСУ на Донбассе.

В середине хватает вентиляции, она непродуманная, пишет журналист Александр Махов на своей странице в Facebook.

"Один из модулей доставили на передовые позиции украинской армии в Донецкую область. Его закопали в землю и теперь тестируют. Я попросил командира подразделения, уже неделю живет в таком модули, поделиться своими впечатлениями. Нареканий очень много - вы можете это услышать", - отметил Махов.

Также он отметил, что модуль питается от электричества, а если произойдет обстрел, и провода будут перебиты, то модуль останется без отопления и света.

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Новое жилье будет со всеми необходимыми условиями для комфортного проживания пообещал президент Владимир Зеленский 19 июля после посещения позиций в зоне ООС.

Всего для военных необходимо 200 модульных комплексов, из которых 30 уже есть, а еще 10 будут изготовлены в ближайшее время. Тогда президент выразил надежду, что до конца года эта задача будет решена.

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