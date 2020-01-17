Военные подтвердили алиби Дугарь, которую обвиняют по делу Шеремета

Военные дали показания о том, что подозреваемая по делу убийства журналиста Павла Шеремета медсестра Яна Дугарь работала в госпитале, когда якобы должна была готовить преступление.

"16 июля 2016-го получил ранения, после чего меня отправили в город Курахово, в госпиталь. После чего меня перевели в 66-й армейский госпиталь в городе Красноармейск, где работала Дугарь. Яна была медсестрой, которая подошла ко мне. Когда врач назначил препараты, уколы, капельницы, то это делала именно Яна", - сообщил свидетель Денис Громов, сообщает "Украинская правда".

Свидетель запомнил ее в лицо. Он был в госпитале с 16 по 18 июля и видел Дугарь каждый день.

Автор: УП Свидетель Денис Громов

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"Яну впервые увидел 17 июля 2016 года. Она мне ставила капельницу в городе Красноармейск. После того как я получил ранения 16 июля, меня отправили в Курахово, и дальше меня отправили в Красноармейск. И там я с ней познакомился, она мне ставила капельницу. На следующий день она мне снова ставила капельницы, делала уколы, потому что у меня появились сильные боли", - сообщил свидетель Петр Плебенович.

Автор: УП Свидетель Петр Плебенович

По версии следствия, Дугарь 15 и 18 июля 2016 года фотографировала камеры видеонаблюдения в Киеве возле места проживания Павла Шеремета.

На момент убийства журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.