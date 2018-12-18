Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики

Медики ВСУ спасли местного жителя - скриншот ООС

Город Чермалык, который находится на линии соприкосновения, вновь обстреляли боевики.

Во время обстрела терористы ранили 50-летнего местного жителя. Мужчине прострелили ногу, когда он вышел из укрытия, чтобы набрать дров для печи, передает Операция объединенных сил в Facebook.

"В Чермалыке были обстрелы, как и обычно. Только обстрел прекратили, я вышел в сарай за дровами, чтобы протопить дом. Начался обстрел и меня ранили в ногу", - рассказывает местный житель, 50-летний Николай Писатков.

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На помощь приехали военные медики и волонтеры. Из ноги мужчины извлекли пулю 5,45 мм.

"Сейчас общее состояние удовлетворительное. Костных поражений нет. Ему повезло", - комментируют медики состояние раненого.

По словам врачей, его выпишут в течение 7 дней.

"Приехали ВСУ, обработали рану, положили в машину "скорой", доставили в больницу, все было сделано оперативно", - рассказывает мужчина.

По его словам, боевики обстреливают город 5-7 раз в день из оружия различных калибров.

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