Военного, что открыл огонь, надо наградить

"На блокпосту также другие военные, которые не несут службу действуют по правилам", - говорит Gazeta.ua ветеран АТО, писатель, автор-режиссер программы "История Войны" Юрий Руденко.

Военный, обстрелявший автомобиль, выполнял правила несения караульной службы.

"Эти люди совершили нарушение заехав на режимный объект. На блокпосту также другие военные, которые не несут службу действуют по правилам", - говорит Gazeta.ua ветеран АТО, писатель, автор-режиссер программы "История Войны" Юрий Руденко.

У блокпоста механизированного батальона в районе Викторовка Донецкой области двое неизвестных пытались прорваться в неизвестном направлении. Караульный сделал замечание голосом, открыл предупредительный огонь. Когда стало ясно, что нарушители режимного объекта игнорируют и это - открыл огонь по машине.

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В результате погиб таксист, пассажира доставили в больницу.

"Военный выполнял инструкцию, насколько мне известно солдат выполнил все правильно. Он должен быть награжден совести. Открытие уголовного дела в случае убийства - нормальный ход действий, потому что есть мертвец. Расследование должно быть, да. Спецслужбы должны провести допрос второго мужчины может они там проводили разведку в пользу врага ", - говорит он.

Главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в Facebook более подробно осветил ситуацию.

"Мужчина взял отношение в военкомате для оформления военнослужащим в ряды этой бригады, занимает полосу в районе зоны разведения Богдановка-Петровское. Приехал в зону ООС, и пришлось вызвать такси доехать до штаба. Таксисты досконально знают район обороны, постоянно возят бойцов, поэтому человек не сомневался, что его доставят точно и кратчайшим маршрутом. Трудно понять, что двигало таксистом, который вместо поездки правильным маршруту выехал на передовую, на наш взводный опорный пункт. Здесь проезд запрещен. Еще немного, и они проехали бы в Викторовке - село уже в "серой" зоне ", - пишет эксперт.

Караульный, 9 февраля расстрелявший автомобиль такси на блокпосту в Викторовке Донецкой области, не виноват. Военнослужащий не виноват, потому что выполнял правила несения караульной службы, говорит Gazeta.ua военный эксперт Александр Сурков.