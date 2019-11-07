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четверг, 07 ноября 2019 14:46

Во время утренних обстрелов пострадал украинский воин

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Во время утренних обстрелов пострадал украинский воин
Утром 7 ноября боевики дважды обстреляли украинский. Фото: narodna-pravda.ua

Сегодня утром во время обстрелов получил ранения украинский военный.

"По состоянию на 12:30 незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оба обстрелы произошли около 05:00 утра. Один военнослужащий из состава Объединенных сил с ранением доставлен в военный мобильный госпиталь", - сообщают в штабе ООС.

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Под обстрелы попали позиции украинцев вблизи Крымского и Водяного. Боевики целились из пулеметов крупного калибра, ручных гранатометов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

6 ноября боевики 10 раз нарушили режим тишины. Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 4 украинских военных получили осколочные ранения.

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