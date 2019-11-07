Боевики обстреляли украинцев из гранатометов: 4 пострадавших

Украинские военные получили осколочные ранения. Фото: narodna-pravda.ua

6 ноября боевики 10 раз нарушили режим тишины. Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

4 украинских военных получили осколочные ранения, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов у Песков, Тарамчука, Водяного, что на Приазовье.

В районе группировки "ПІВНІЧ" - также 5 обстрелов неподалеку Майского, Зайцевого, Крымского, Новотошковского, Луганского.

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С начала этоих суток вооруженные формирования РФ обстрелы украинцев дважды. Вблизи Водяного противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Крымского - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Российские оккупационные войска стали больше минировать территорию вдоль линии соприкосновения и в "серой зоне". Вместе с тем увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений 1-го корпуса ВС РФ по неосторожности получил тяжелые ранения, когда устанавливал противопехотную мину.