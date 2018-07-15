Во время отпуска погиб украинский десантник

Во время пребывания в очередном отпуске погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Буряк. Фото - inlviv.in.ua

Во время пребывания в очередном отпуске погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины солдат Виталий Буряк. Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"С грустью сообщаем, что во время пребывания в очередном отпуске при трагических обстоятельствах погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Буряк Виталий Павлович", - говорится в сообщении.

Информации об обстоятельствах гибели десантника нет.

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"Ушел из жизни человек, который боролся за Украину, был патриотом своей земли. Свидетельством этого является его преданность воинскому долгу, достойная и высокопрофессиональная служба в Вооруженных Силах Украины. Командование и личный состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выражает соболезнования семье погибшего", - добавили в пресс-службе ДШВ.

В зоне проведения ООС погиб боец ​​23-летний Владимир Лужецкий. Военный был родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовщины.