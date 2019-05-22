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среда, 22 мая 2019 16:03

Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому

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Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны АТО / ООС написали требования к Зеленского. Требуют очистки власти. Скриншот

Ветераны российско-украинской войны записали видеообращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Предлагают свою помощь в секторе безопасности, сообщает Ветеранское Братство Инфо.

"Господин президент, мы уважаем волеизъявление народа и принимаем результаты выбора большинства граждан Украины. Но как люди, которые воевали за наше государство, будем чувствовать ответственность за дальнейшее развитие нашей страны, будем влиять на него любыми методами для укрепления его борьбы с внешними и внутренними врагами Украины", - говорят ветераны.

Требуют искоренить пророссийские силы из украинской власти, наказать коррупционеров, что было одним из основных обещаний предвыборной программы Зеленского.

"Остатки пророссийских сил ответственны за начало войны, именно они являются 5 колонной в нашей власти", - говорит один из ветеранов.

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На передовой тяжело ранили бойца из Молдовы, который сражался за свободу Украины.

Стас Гибадулин на позывной "Хитмэн" потерял ногу 19 мая.

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22
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