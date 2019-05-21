"Я хочу здесь жить" - раненный боец из Молдовы просит украинское гражданство

Тяжелораненный Хитман просит у президента Украины предоставить ему украинское гражданство. Фото: Максим Алексеев

На передовой тяжело ранили бойца из Молдовы, который сражался за свободу Украины.

Стас Гибадулин на позывной "Хитмэн" потерял ногу 19 мая, пишет благотворительный фонд "Вернись живым".

Это третье серьезное ранение парня. Первое было, когда погиб его собрат Илья Сербин. Второе ранение стоило ему товарища, капеллана, Виталия Губенко на позывной Батюшка и двух пальцев.

"Одни пишут: "Блин, и я живу в этой стране". А Стас на ломаном украинском говорит: "Я хочу здесь жить!" В этом, наверное, и заключается разница между теми, кто делает, и теми, кто просто говорит", - пишут в фонде.

Когда "Хитмэна" эвакуировали в госпиталь, он попросил у медиков камеру и записал обращение к новоизбранному президенту Украины, в котором просил предоставить ему гражданство.

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Реквизиты карты для Станислав Гибадулин 5168 7573 5560 8482, Микитенко Богдан Николаевич. (Так как Станислав не имеет гражданства, то нет возможности открыть собственную карточку - Gazeta.ua).

Украинские военные провели новую успешную операцию по ликвидации вражеской техники на Донбассе. Бойцы 54 механизированной бригады уничтожили и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ на оккупированной Луганской области, сообщает Юрий Мисягин.