Ветерана АТО задержали за "участие в параде пленных". Кто на самом деле на фото

Автор: hromadske.radio Ветерана АТО Викторию Котелец (слева) обвинили в конвоировании украинских пленных на «параде» в Донецке. Настоящая конвоирка - местная Ольга Сухова (справа). Ее узнал бывший одноклассник

Викторию "Фортуну" Котеленец, ветерана АТО обвинили в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Якобы она изображена на фото, которые распространены в сети. На самом деле там изображена жительница Донецка Ольга Сухова. Ее узнал бывший одноклассник.

А ветерану подозрение сообщили ошибочно, по словам адвоката Виталия Цокура. Потому что Виктория в августе 2014-го находилась далеко за пределами Украины. А также потому, что проведенная силами ее защиты экспертиза свидетельствует о том, что на фото разные люди. Об этом сообщил на пресс-конференции 2 февраля.

"Почему следствие не установило этих обстоятельствах - это очень хороший вопрос, на который мы надеемся получить ответы в ближайшее время. Насколько нам известно, СБУ проводила мероприятия по установлению причастности Виктории к так называемому "параду" 2014-го года в Донецке. Однако никаких негативных результатов для Виктории это не имело", - говорит адвокат.

Следствие по этому делу продолжается уже 11 месяцев. А день задержания припал именно на день получения удостоверения УБД.

"Интересно обстоятельства развивались, когда ее только арестовали. Ее по-быстренькому привезли в суд, но не составили ни протокола задержания, нет не разъяснили ей о ее правах. И, как выяснилось потом, вечером быстренько провели суд и минуя ИВС сразу привезли в Лукьяновское СИЗО. То есть, видно, что дело готовилось заранее, но они ждали больному момента, чтобы по этому ударить", - рассказала нардеп Яна Зинкевич, которая хотела взять Викторию на поруки.

Подозрение ветерану основывается на экспертизе МВД. Эксперты взяли две фотографии конвоира и сравнили их с фото Виктории Котеленец с личной карточки, говорит адвокат Виталий Коломиец.

"Эксперт сказала, что методом визуального сравнения, это одно и то же лицо. То есть использовали единственный метод. Это очень примитивная экспертиза. Она используется только для одного критерия - для метода отсеивания. Условно говоря, если вам надо сравнить большой массив информации и у вас нет компьютера, то этот метод визуального сопоставления можно использовать для того, чтобы дать отрицательное заключение: она или не она. Но если видно, что есть сходство, то обязательно надо применять другие методы", - рассказал Коломиец.

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Правозащитник отмечает, что грубо нарушили методику даже такой портретной экспертизы. Прежде всего - не выбрали единого ракурса, все сравниваемые фотографии сфотографированы с разных сторон. Критерии по которым следствие установило, что конвоир Ольга Сухова и ветеран Виктория Котеленец один и тот же человек, таковы: размер лица - средний, длин носа - средняя, ​​губы - маленькие. Если же нет одного ракурса фото, то эксперт, должен сказать, что материалы не пригодны для сравнения. Или, что точно нельзя установить, это один человек или нет.

Также на пресс-конференции присутствовал мужчина по имени Руслан. Он когда-то жил в Донецке и учился в одной школе с Ольгой Суховой. Показал их совместные фото и сказал, что сразу узнал ее, когда увидел в СМИ фото - и видеорепортажи так называемого "парада пленных".

"Я учился с Ольгой Сухов два года - 10 и 11 классы. Последний раз мы виделись на выпускном. Это не помешало мне узнать ее на фотографиях, которые распространялись после так называемого "марша", - говорит мужчина.

Ветерана АТО Викторию Котелец, жену офицера ВСУ и маму двоих маленьких детей арестовали 19 января в Министерстве ветеранов, сразу после вручения ей удостоверение участника боевых действий. Полиция подозревает Викторию в том, что она является той женщиной, которая на известных фото с "парада" в Донецке конвоирует украинских пленных. Печерский суд отправил Викторию в СИЗО без права на залог. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.