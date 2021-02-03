Ветерана АТО задержали за "участие в параде пленных". Кто на самом деле на фото

 
Ексклюзивы
1/5
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Просмотров: 108
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 414
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1512
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 297
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4410
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 369
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 198
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 801
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 1134
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 2214
Фото
Все фото
4
13
5
19
3
Показали на фото, как &quot;Донбасс Арена&quot; зарастает бурьяном
Показали на фото, как "Донбасс Арена" зарастает бурьяном
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер
Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер
Видео
Все видео
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Интервью
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 414
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 864
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 297
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3231
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 486
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 11:27

Ветерана АТО задержали за "участие в параде пленных". Кто на самом деле на фото

  Комментировать
Автор: hromadske.radio
  Ветерана АТО Викторию Котелец (слева) обвинили в конвоировании украинских пленных на «параде» в Донецке. Настоящая конвоирка - местная Ольга Сухова (справа). Ее узнал бывший одноклассник
Ветерана АТО Викторию Котелец (слева) обвинили в конвоировании украинских пленных на «параде» в Донецке. Настоящая конвоирка - местная Ольга Сухова (справа). Ее узнал бывший одноклассник

Викторию "Фортуну" Котеленец, ветерана АТО обвинили в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Якобы она изображена на фото, которые распространены в сети. На самом деле там изображена жительница Донецка Ольга Сухова. Ее узнал бывший одноклассник.

А ветерану подозрение сообщили ошибочно, по словам адвоката Виталия Цокура. Потому что Виктория в августе 2014-го находилась далеко за пределами Украины. А также потому, что проведенная силами ее защиты экспертиза свидетельствует о том, что на фото разные люди. Об этом сообщил на пресс-конференции 2 февраля.

"Почему следствие не установило этих обстоятельствах - это очень хороший вопрос, на который мы надеемся получить ответы в ближайшее время. Насколько нам известно, СБУ проводила мероприятия по установлению причастности Виктории к так называемому "параду" 2014-го года в Донецке. Однако никаких негативных результатов для Виктории это не имело", - говорит адвокат.

Следствие по этому делу продолжается уже 11 месяцев. А день задержания припал именно на день получения удостоверения УБД.

"Интересно обстоятельства развивались, когда ее только арестовали. Ее по-быстренькому привезли в суд, но не составили ни протокола задержания, нет не разъяснили ей о ее правах. И, как выяснилось потом, вечером быстренько провели суд и минуя ИВС сразу привезли в Лукьяновское СИЗО. То есть, видно, что дело готовилось заранее, но они ждали больному момента, чтобы по этому ударить", - рассказала нардеп Яна Зинкевич, которая хотела взять Викторию на поруки.

Подозрение ветерану основывается на экспертизе МВД. Эксперты взяли две фотографии конвоира и сравнили их с фото Виктории Котеленец с личной карточки, говорит адвокат Виталий Коломиец.

"Эксперт сказала, что методом визуального сравнения, это одно и то же лицо. То есть использовали единственный метод. Это очень примитивная экспертиза. Она используется только для одного критерия - для метода отсеивания. Условно говоря, если вам надо сравнить большой массив информации и у вас нет компьютера, то этот метод визуального сопоставления можно использовать для того, чтобы дать отрицательное заключение: она или не она. Но если видно, что есть сходство, то обязательно надо применять другие методы", - рассказал Коломиец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вика месяц побыла дома и пошла воевать за Украину"

Правозащитник отмечает, что грубо нарушили методику даже такой портретной экспертизы. Прежде всего - не выбрали единого ракурса, все сравниваемые фотографии сфотографированы с разных сторон. Критерии по которым следствие установило, что конвоир Ольга Сухова и ветеран Виктория Котеленец один и тот же человек, таковы: размер лица - средний, длин носа - средняя, ​​губы - маленькие. Если же нет одного ракурса фото, то эксперт, должен сказать, что материалы не пригодны для сравнения. Или, что точно нельзя установить, это один человек или нет.

Также на пресс-конференции присутствовал мужчина по имени Руслан. Он когда-то жил в Донецке и учился в одной школе с Ольгой Суховой. Показал их совместные фото и сказал, что сразу узнал ее, когда увидел в СМИ фото - и видеорепортажи так называемого "парада пленных".

"Я учился с Ольгой Сухов два года - 10 и 11 классы. Последний раз мы виделись на выпускном. Это не помешало мне узнать ее на фотографиях, которые распространялись после так называемого "марша", - говорит мужчина.

Ветерана АТО Викторию Котелец, жену офицера ВСУ и маму двоих маленьких детей арестовали 19 января в Министерстве ветеранов, сразу после вручения ей удостоверение участника боевых действий. Полиция подозревает Викторию в том, что она является той женщиной, которая на известных фото с "парада" в Донецке конвоирует украинских пленных. Печерский суд отправил Викторию в СИЗО без права на залог. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветерана АТО задержали за "участие в параде пленных". Кто на самом деле на фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Банки начали выдавать кредиты под залог головки сыра

"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского

Националисты избрали нового руководителя

Вышла книга о подводной жизни

Эмигранты создали мощную организацию

Самое читаемое
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 13941
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9405
Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности
Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности Просмотров: 6021
Шел на работу: рассказали о состоянии мужчины, которому на голову упала женщина
Шел на работу: рассказали о состоянии мужчины, которому на голову упала женщина Просмотров: 5796
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 5751
Донбасс
Возле Шумов российский снайпер убил воина ВСУ
Возле Шумов российский снайпер убил воина ВСУ Просмотров: 630
Дело Шеремета: обвиняемым в убийстве продолжили меру пресечения
Дело Шеремета: обвиняемым в убийстве продолжили меру пресечения Просмотров: 135
Украинский военный умер после ранения
Украинский военный умер после ранения Просмотров: 333
Показали, как на самом деле выглядит "перемирие" на Донбассе
Показали, как на самом деле выглядит "перемирие" на Донбассе Просмотров: 603
Украинские военные рассказали о "полной тишине" на Донбассе
Украинские военные рассказали о "полной тишине" на Донбассе Просмотров: 234
Больше всего комментируют
12
Зеленский закрыл телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
3
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 10336
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть