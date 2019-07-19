Ветеран о деле Маркива: многоуровневая зрада

Юрий Руденко, ветеран АТО, сначала служил наводчиком зенитки ЗУ-23, а затем командиром этой же пушки. Написал 2 книги, в которые собрал воспоминания и свидетельства своих побратимов. Фото: Цензор.Нет

Военнослужащего батальона оперативного назначения имени генерала Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины Виталия Маркива осудили как итальянца, который якобы убил своего соотечественника где-то на Донбассе.

"Дело Маркива это многоуровневая измена, а усложняет ситуацию то, что он имеет гражданство Италии", - говорит Gazeta.ua ветеран АТО Юрий Руденко.

Украина не может требовать о его экстрадиции, или защитить Маркива из-за этого.

"Даже наш МВД выставлял документы о том, что Нацгвардия не имеет минометного оружия. А суд присяжных внимания на это не обратил и приговорил Маркива за то, что погибший фотограф их земляк. Если бы он не имел двойного гражданства, то его бы можно было защитить" , - говорит ветеран.

Фотограф Андреа Рокелли вместе со своим партнером, российским диссидентом Андреем Мироновым погибли вечером 24 мая 2014 около Славянска. Они попали под минометный обстрел.

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Итальянцы в трагедии обвиняют бойца Нацгвардии Виталия Маркива.

"Этот журналист должен был оговорить с украинским руководством свое пребывание, получить аккредитацию, но это был 2014-й год. Тогда ничего такого еще не было отработано, а Рокелли присутствовал среди боевиков, ходил там как гражданское лицо. Теоретически его-бы можно было обвинить в связи с боевиками, но итальянцы не хотят это принимать во внимание. Также они игнорируют тот факт, что Маркив официально работал в Нацгвардии, а там, где погиб фотограф его не было и близко", - говорит Руденко.

Нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в итальянском городе Павия 12 июля. Его считают причастным к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова близ Славянска на Донбассе в мае 2014-го.