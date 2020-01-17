Верховная Рада обратилась к властям Италии по поводу нацгвардейца Маркива

ВР приняла заявление к президенту Италии по апелляции по делу Маркива. Фото: "5 канал"

Верховная Рада приняла постановление о заявлении в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Нацвардии Виталия Маркива в Италии.

ВРУ с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение суда города Павия от 12 июля 2019 относительно Маркива, сообщают УНН.

"Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун, а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, не расследовалась", - говорится в заявлении.

Авторы заявления считают, что дело Маркива продемонстрировало нарушение принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и презумпции невиновности.

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В тексте приговора итальянского суда не содержится прямых доказательств, которые однозначно бы указывали на причастность Виталия Маркива к убийству. Доказательная база стороны обвинения строится на предположениях и манипулятивной интерпретации фактов.

ВРУ обратилась к президенту и парламенту Италии с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива.

Украина обжаловала приговор украинского военнослужащего Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы. Апелляцию Украина подала 20 ноября, рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента