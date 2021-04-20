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вторник, 20 апреля 2021 17:49

Великобритания об эскалации на Донбассе: "Наша цель - сдержать Россию и успокоить Украину"

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Великобритания об эскалации на Донбассе: &quot;Наша цель - сдержать Россию и успокоить Украину&quot;
Доминик Рааб выразил тревогу по поводу ситуации на границе Украины с Россией. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его страна встревожена увеличением численности российских войск на границе с Украиной, и призвал к деэскалации ситуации.

"У нас есть серьезные опасения из-за наращивания количества российских войск на границе с Украиной", - сказал Рааб в британском парламенте, сообщает Reuters.

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"Мы работаем с нашими союзниками... И наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - отметил Рааб.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас выразил надежду, что дальнейшей эскалации ситуации не произойдет и дело не зайдет так далеко, как тогда с Крымом. По его словам, на предотвращение возможных провокаций направлены все силы.

"Каждому понятно, что, как и в случае с незаконной аннексией Крыма, есть вещи, которые для нас будут неприемлемы и всегда будут иметь последствия", - подчеркнул Маас.

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