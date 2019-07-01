В зоне проведения ООС масштабный пожар: не исключается диверсия

В зоне ООС крупный пожар. Фото: Укринформ

Бойцы ООС на Приазовье потушили масштабный пожар, который угрожал позициям. Возможно, он вспыхнула в результате диверсии.

"Сильное пламя и едкий дым от пожара подбирались к позициям наших защитников. Большая опасность привела к тому, что начали детонировать не разорванные снаряды, оставшиеся с тех пор, когда мирный город начали обстреливать оккупационные войска РФ", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Загорелась сухая трава вблизи сел Широкино и Бердянское. Военные боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под рукой: ветвями, лопатами.

"Неизвестно от чего загорелось. Возможно, умышленный поджог. Масштабы велики: сухо и еще ветер сильный ... Было трудно тушить огонь без специальной техники, но как-то за это не думалось. Мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов ", - рассказал боец ​​с позывным" Сержант ".

"Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам ... а также населенным пунктам вблизи Бородинского", - сообщил руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

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