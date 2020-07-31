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пятница, 31 июля 2020 02:13

В зоне ООС трое военнослужащих погибли от небоевых причин - штаб

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В зоне ООС трое военнослужащих погибли от небоевых причин - штаб
Штаб ООС сообщил о небоевые потери на фронте. Фото: Украинская правда

С начала недели умерли трое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Причиной их смерти называют "резкое ухудшение состояния здоровья", сообщает персс-центр штаба ООС.

28 июля умер солдат Артур Бахнар, 29 июля – солдат Сергей Вергун, 30 июля – старший сержант ВСУ Владимир Перекрестов.

"В связи с тяжелой утратой выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память героям", - говорится в сообщении.

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С 00:01 понедельника, 27 июля, в районе проведения операции Объединенных сил начало действовать полное и всеобъемлющее прекращение огня, согласованное участниками Трехсторонней контактной группы 22 июля.

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