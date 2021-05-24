В зоне ООС стартовал второй этап вакцинации военнослужащих

Украинские военнослужащие на Донбассе получают по второй дозе ковид-вакцины. Фото: АрмияInform

На Донбассе стартовал второй этап вакцинации украинских военных.

Вакцинацию проводят препаратом CoviShield. Об этом сообщает пресс-служба командования Медсил ВСУ.

"Количество желающих пройти вакцинацию растет. Мы имеем тенденцию, что в район проведения ООС для выполнения задач приезжает личный состав, который уже заранее получил первую дозу вакцины в пунктах постоянной дислокации. На месте они получают вторую вакцину, в соответствии с установленными сроками", - заявил начальник медслужбы ООС полковник Александр Авраменко.

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Второй этап вакцинации проводят на временных пунктах прививок на базе военных мобильных госпиталей и гражданских больниц.

За последние сутки в Украине обнаружили 1334 новых больных коронавирусом. Из них детей - 86, медработников - 21. Такая относительно невысокая количество случаев коронавируса в сутки впервые зафиксирована с 12 августа прошлого года. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Харьковской (101), Киевской (75) областях и Киеве (125).