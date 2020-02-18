В выборах в Донбассе могут победить боевики - Пристайко

Выборы на оккупированной территории. Фото: Зеркало недели

Правительство осознает, что в результате выборов на территории оккупированного Донбасса к власти могут прийти главари боевиков и занять ведущие посты.

Однако Украина выбрала для себя такой демократический путь, отметил глава МИД Вадим Пристайко.

Украинские власти хотели бы предотвратить легализации любого, кто находится по ту сторону линии разграничения. Поэтому уже сейчас планирует совместную полицейскую миссию на Донбассе.

"Именно поэтому мы как демократическое государство выбрали для себя эту модель - проведение местных выборов, которые там долгое время не происходили. Все для того, чтобы выбрать хотя бы на низком уровне власть на местах", - рассказал министр иностранных дел.

О депутатах, которые войдут в Верховную Раду, речь не шла. Только тех, кого изберут на Донбассе.

"Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся на локальном уровне. Те люди, которые их выберут, должны знать, что они несут ответственность за то, что в их районе будет новый глава. Я не удивлюсь, если частью людей будут те, кто фактически и сейчас руководит там", - заявил Вадим Пристайко и добавил, что власть понимает все возможные риски.

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В члены партии "Слуга народа" могут записаться, в том числе, граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях.