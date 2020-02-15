В партию "Слуга народа" готовы принимать новых членов из оккупированных территорий

"Слуга народа" набирает новых членов партии. Фото: Дело

В члены партии "Слуга народа могут записаться, в том числе граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях.

"Переселенцы точно могут быть членом партии. Если у переселенца есть электронная подпись, если он переехал на контролируемую территорию, то он может быть членом партии", – в комментарии "Сегодня" рассказал народный депутат, член Высшего совета партии Александр Качура.

Качура признал, что у тех, кто живет на оккупированной территории, могут возникнуть технические трудности, однако и они могут получить членство.

"Что касается проживающих на территории ОРДЛО, то это сложный вопрос. Возможно, с точки зрения кибербезопасности, там и будут какие-то ограничения в электронной регистрации, но все равно эти люди остаются гражданами Украины. Если они приехали на подконтрольную территорию, имеют украинский паспорт, получили цифровую подпись, значит, они идентифицируют себя с Украиной. А значит, они могут быть членами партии", – заверил он.

Он напомнил о том, что "у нас в законе о политических партиях и в Конституции записано право каждого человека на участие в политических партиях".

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Ранее, партия "Слуга народа" объявила своей идеологией "украинский центризм".