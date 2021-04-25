В ВСУ назвали, сколько новых больных на коронавирус за минувшие сутки

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 22 новых случая коронавируса. Госпитализировали шесть человек.
По состоянию на 25 апреля, в армии коронавируса болеет 1815 человек. На изоляции находится 388 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
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С начала вакцинации в армии 43859 человек получила одну дозу вакцины. Из них 3137 военные медики. За минувшие сутки привито 21 человек.
В общем, за период пандемии в ВСУ выздоровели 22486 человек. Погибли 77 человек.
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