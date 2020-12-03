В Укроборонпроме продолжаются обыски

Сотрудники концерна способствуют работе СБУ. Фото: Укроборонпром

Сотрудники СБУ проводят обыски в помещениях Укрспецэкспорта.

Об этом сообщают в Укроборонпроме.

"3 декабря 2020 сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях Укроборонпрома и компании Укрспецэкспорт, которая является участником концерна. Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева", - говорится в сообщении.

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