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четверг, 03 декабря 2020 00:18

Главарю террористов ДНР отказали в российском гражданстве

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Главарю террористов ДНР отказали в российском гражданстве
Террористу Завдовееву не дали российского гражданства. Фото: khpg.org

Командиру батальона российских террористов Сергею Завдовееву по кличке "Француз" отказали в получении гражданства РФ из -за того, что он создаёт угрозу безопасности Российской Федерации.

Новость вызвала шквал негодования у сторонников "русского мира" и пособников оккупантов, сообщило издание "Свободная пресса".

В материале, опубликованном изданием, случившееся назвали "вопиющей несправедливостью".

Тут же перечислены "заслуги" Завдовеева. Он с первых дней безоговорочно поддерживал "русскую весну", участвовал во взятие Донецкой ОГА, боях за донецкий аэропорт, Иловайск и Дебальцево.

"Так вот "Французу" в гражданстве РФ недавно было отказано. На основании ряда параграфов, пунктов, частей и статей. Официальная причина отказа – "заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создаёт угрозу безопасности РФ", – сказано в публикации.

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Российский писатель-террорист Захар Прилепин в Facebook также назвал историю с Завдовеевым "вопиющей".

"Сергей "Француз" Завдовеев – командир батальона "Легион" армии ДНР, человек из той же плеяды и породы, что Гиви, Мотор и Мамай – получил официальный отказ в получении российского паспорта. Потому что – террорист. Что это?" – написал Прилепин.
Завдовееву отказали в гражданстве РФ

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля 2019 года подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.

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