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воскресенье, 13 октября 2019 18:30

В Украине создали школу военных водолазов

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В Украине создали школу военных водолазов
На базе национального военного флота создали военную водолазная школа / фото: АрмияInform

На базе национального военного флота создали военную водолазная школа.

Здесь централизованно готовить специалистов всех без исключения водолазных специальностей, сообщает АрмияInform

В новом учебном заведении уже проходит подготовку первая группа военнослужащих, занимающих должности внештатных водолазов на Корабельной-катерных составе ВМС ВС Украины.

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"Сегодня остро стоит вопрос укомплектования подготовленным личным составом водолазных квалификаций не только подразделений ВС Украины, - объясняет начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

А это, к слову, воинские части и подразделения поисково-спасательного, протипидводно -диверсийного и инженерного обеспечения, специального назначения Военно-Морских Сил, сил специальных операций, Воздушных Сил, десантно-штурмовой войск, Сухопутных войск, Военной службы правопор ядку, Главного управления оперативного обеспечения, Главного управления разведки, военных учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и т.п., но и других военных формирований и правоохранительных органов Украины, когда готовились на базе ВМС ВС Украины".

Главный приоритет Вооруженных сил Украины на 2020 год - развитие зенитных ракетных войск.

В Генштабе определили, что нужно на 2020 год выделить 218,7 млрд грн на армию.

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Дата
13
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