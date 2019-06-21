В Украине создадут медицинские войска

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145 слушателей Украинской военно-медицинской академии в Киеве закончили обучение.

Там и анонсировали создание в Украине медицинских войск, сообщает Армия.Inform.

Выпускники вуза получили удостоверения об окончании клинической ординатуры по специализациям "Хирургия", "Анестезиология", "Терапия", получении полного высшего образования в области знаний "Военные науки" и квалификации офицера военного управления оперативно-тактического уровня. Также - дипломы магистра по специальности "Организация медицинского обеспечения войск".

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Двое воспитанников академии удостоены "Золотой медали" - это младший лейтенант Анастасия Богдан и Богдан Матвийчук, старший лейтенант. Еще 14 офицеров получили дипломы с отличием.

После окончания Украинской военно-медицинской академии Анастасия будет служить в 66-м военно-мобильном госпитале в Покровске в Донецкой области.

Богдан вскоре продолжит службу в Ирпенском военном госпитале.

Во время официальной церемонии один из офицеров-выпускников сделал любимой предложение. Военный оркестр играл для них марш Мендельсона.

Депутаты Верховной Рады приняли закон, который меняет воинские звания. Отменят звание прапорщика и старшего прапорщика, соответственно введут рекрута и штаб-сержанта, сообщает Громадське. Целью документа является повысить роль сержантов и старшин в отношениях с подчиненными.