В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика

Одесский авиационный завод осуществляет модернизацию разведывательного самолета Су-24МР, который с советских оставался неизменым.

Модернизированный самолет будет иметь больше возможностей. Он сможет фиксировать все происходящее в стокилометровой боевой зоне, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Принято решение создать на базе этого самолета (Су-24МР) практически новый самолет-разведчик, который позволит с расстояния более 100 км, с помощью станции бокового обзора, фиксировать всю линию фронта", - сообщил генеральный директор завода Виталий Юхачев.

Фото: 5 канал

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Эта разработка осуществляют совместно с Государственным предприятием "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП". Большинство новых запчастей - отечественного производства. Все, кроме советского корпуса.

"Самолет Су-24МР старой версии - это где-то 3 поколения. После модернизации он станет как минимум 4+ поколения. То есть приблизится к самым современным самолетам-разведчикам", - добавил директор.

Работы над модернизацией начались примерно 2 года назад. Обновленный самолет конструкторы планируют представить через 2 года.

В прошлом году Одесский авиационный завод модернизировал для нужд Воздушных сил ВСУ учебно-тренировочный самолет L-39М1. Это 4 самолет L-39М1, модернизированный для Воздушных сил ВСУ в 2018-м.