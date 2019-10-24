В Украине разработали новую церемонию захоронения воинов

Украинский институт национальной памяти разрабатывает новое проведения церемонии захоронения военнослужащего.

Сейчас погибших воинов хоронят согласно Приложению 18 к Уставу гарнизонной и караульной служб ВС Украины, пишет Армия.Информ

"Этот ритуал опирается на советские традиции и кажется морально устаревшим. Там прописано все - от размеров и цветов повязки до времени изменений часовых, однако в Приложении не найдете, например, роли и места священника, который в 95 процентах случаев присутствует на таких захоронениях. Поэтому обычно процесс захоронения павшего воина превращался в раздирующую душу процедуру без начала и конца, которой руководили не всегда компетентные люди от авторитетной бабушки до священника или председателя сельсовета, мало осведомленных в тонкостях военного церемониала. Были и недопустимые вещи: как закапывание в землю гроба вместе с государственным флагом Украины, которым его накрывали", - пишет издание"Армия.Информ".

Автор: Армия.Информ В Украине разработали новую церемонию захоронения военного, которая соответствует времени

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Чтобы разработать церемонию, что бы выглядела достойно, эксперты и историки изучали уставы Армии УНР, традиции чествования казаков и старшин. Также обрабатывали и анализировали подобные ритуалы в армиях США, Израиля, Польши, Турции и Бельгии.

Новый ритуал поделили на 2 части - военную и религиозную. Определили время прощания родных и накрытие гроба флагом. Определили параметры флага и его материал.

Церемония с флагом теперь выглядит так: гроб окутывают украинским флагом, а перед тем, как его положить в яму флаг разворачивают. В это время раздается первый салютный выстрел, а трубач и барабанщик исполняют мелодию "Шана".

Офицер-распорядитель складывает Государственный Флаг и передает родственникам со словами: "От имени президента Украины, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, примите этот Флаг как символ государства, которому верно и до конца служил Ваш супруг (сын, отец, дочь, жена)".

Автор: Армия.Информ В Украине разработали новую церемонию захоронения военного, которая соответствует времени

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Павел Подобед, начальник отдела учета и сохранении мест памяти Украинского института национальной памяти считает, что передача Государственного Флага является важным идеологическим и воспитательным моментом. Украинский флаг должен стать одним из элементов семейной памяти и храниться дома, вместе с наградами.

Также разработали и церемонию, которая касается захоронения Героя Украины и полного кавалера ордена Богдана Хмельницкого. Будет выглядеть более торжественно: гроб повезут на лафете пушки, похоронный марш будет сопровождать военный оркестр, в почетном карауле будет большее количество стрелков.

В Харькове 18 октября похоронили 36-летнего защитника Украины Юрия Громовича, который погиб на Донбассе. Громович служил гранатометчиками в составе 92-й механизированной бригады. 15 октября в зоне ООС неподалеку Авдеевки его убил снайпер боевиков