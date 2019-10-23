В Донецкой области погиб сержант Иван Носкевич из Коломыи

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4347
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38340
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1062
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1800
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3168
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2304
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3105
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4869
Фото
Все фото
6
4
15
24
6
В касках и бронежилетах: нардепы с Сивохо поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: нардепы с Сивохо поехали на Донбасс
В Станице Луганской запустили 2-й электрокар
В Станице Луганской запустили 2-й электрокар
Самая элитная: как в оккупированном Донецке выглядит школа, которая так и не заработала
Самая элитная: как в оккупированном Донецке выглядит школа, которая так и не заработала
&quot;Люксовый&quot; Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил
Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил
Видео
Все видео
Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"
Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5040
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7452
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1791
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1152
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 14:32

В Донецкой области погиб сержант Иван Носкевич из Коломыи

  Комментировать
 

22 октября на Донетчине погиб Виталий Носкевич, 35 лет. Сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Родом из города Коломыя Ивано-Франковской области.

28-я "одесская" омбр держит оборону в районе города Красногоровка Донецкой области.

Иван Носкевич - девятая боевая потеря Объединенных сил в октябре.

также прошедшие сутки двое военных из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирования.

Ветеран российско-украинской войны Виктор Дегтярев, позывной "Сенсей", погиб от взрыва гранаты в центре Киева 22 октября. Служил в батальоне "Донбасс".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Донецкой области погиб сержант Иван Носкевич из Коломыи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 42649
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 29798
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 19577
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 19507
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 16362
Донбасс
Кем был ветеран АТО "Сенсей", который погиб от взрыва в Киеве
Кем был ветеран АТО "Сенсей", который погиб от взрыва в Киеве Просмотров: 252
Украина призывает ЕС усилить давление на Россию из-за осуждения журналиста Асеева
Украина призывает ЕС усилить давление на Россию из-за осуждения журналиста Асеева Просмотров: 36
Боевики на Донбассе массово распродают оружие и боеприпасы
Боевики на Донбассе массово распродают оружие и боеприпасы Просмотров: 702
Трое боевиков пошли на "концерт Кобзона": показали фото
Трое боевиков пошли на "концерт Кобзона": показали фото 1 Просмотров: 1386
Путинские боевики убили украинского военного, еще 2 - ранены
Путинские боевики убили украинского военного, еще 2 - ранены 1 Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
При нынешней власти не стоит надеяться на наказание Гладковского – Тягнибок
2
"Какую должность предложат Сердючке?" – сети взорвались иронией о назначении Сивохо
Голосов: 2460
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua