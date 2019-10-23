В Донецкой области погиб сержант Иван Носкевич из Коломыи

22 октября на Донетчине погиб Виталий Носкевич, 35 лет. Сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Родом из города Коломыя Ивано-Франковской области.

28-я "одесская" омбр держит оборону в районе города Красногоровка Донецкой области.

Иван Носкевич - девятая боевая потеря Объединенных сил в октябре.

также прошедшие сутки двое военных из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирования.

Ветеран российско-украинской войны Виктор Дегтярев, позывной "Сенсей", погиб от взрыва гранаты в центре Киева 22 октября. Служил в батальоне "Донбасс".