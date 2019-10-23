Кем был ветеран АТО "Сенсей", который погиб от взрыва в Киеве

Автор: Fb/butusov.yuriy

Виктор Дегтярев - майор морской пехоты в запасе, служил во времена Союза, жил с семьей несколько дней в офисе общественной организации. Своего жилья у них нет, живут на съемных квартирах.

Пишет журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Ветеран российско-украинской войны Виктор Дегтярев, позывной "Сенсей", погиб от взрыва гранаты в центре Киева 22 октября. Служил в батальоне "Донбасс".

"Вместе с Виктором в офисе жила жена Александра, 14-летний сын и 5-летняя дочь, которая едва оправилась от пневмонии, ее спасли киевские врачи. Старшей дочери 17 лет, она уехала учиться за границу".

Дегтярев работал тренером по боевым искусствам. Был активным участником Революции Достоинства. В начале войны создал небольшую разведывательную группу добровольцев-ветеранов морской пехоты "Купол" и ушел на фронт в составе батальона "Донбасс".

Автор: Fb/butusov.yuriy

"Именно разведывательная группа Дегтярева шла впереди в первом бою батальона "Донбасс" во время Иловайской операции. 10 августа под Иловайск противник устроил засаду - группу "Купол" внезапно атаковали с двух сторон. Тогда погиб доброволец Вадим Антонов, позывной "Самолет", рядом с ним шел и Дегтярев. Шары разорвали ему правую руку, он получил тяжелое ранение, оторвало два пальца", - пишет Бутусов.

В августе и декабре 2014-го года из состава группы "Купол" погибли смертью храбрых пятеро наших воинов. Виктор выжил.

"И боролся за существование, потому что найти работу с таким тяжелым ранением было нелегко. Да и на службе он не был оформлен, возникли сложности с бумагами. Один из его друзей, тоже ветеран войны из Обухова Игорь Оваденко постоянно занимался проблемами Дегтярева, сумел выбить участок земли под Обуховом", - рассказывает журналист.

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Участником боевых действий Дегтярева признали в 2017 году. 7 августа 2019 года Виктор после многолетних хождений по кабинетам получил 2-ю группу инвалидности. Через пять лет со дня ранения. Никаких государственных наград не получил.

"Семья Виктора Дегтярева требует предоставления квартиры и нашего внимания также как и семьи всех наших погибших на войне", - подытожил Бутусов.

В Миргороде на Полтавщине попрощались с 36-летней военной Ярославой Никоненко, которая 15 октября погибла от пули снайпера в зоне ООС.