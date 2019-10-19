Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера

В Харькове 18 октября похоронили 36-летнего защитника Украины Юрия Громовича, который погиб на Донбассе.

Громович служил гранатометчиками в составе 92-й механизированной бригады. 15 октября в зоне ООС неподалеку Авдеевки его убил снайпер боевиков. Об этом сообщает "5 канал".

Провести Юрия в последний путь пришли близкие, родные и собратья. Его похоронили на аллее Героев одного из кладбищ Харькова.

"Так случилось, коварный враг поймал, когда он буквально на секунду выглянул в бойницу. Это днем. В обеденный перерыв. И две пули прилетели, одна попала ему в шею. Ранение было несовместимо с жизнью. Боевые собратья буквально сразу его эвакуировали. Но столь было серьезное ранение, он не выдержал ", - сказал капеллан 92-й мехбригады отец Григорий.

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У Юрия Громовича остались жена и 6-летний сын.

На Донбассе во вторник, 15 октября, от пули снайпера погибла солдат 101-й ОБрО ГШ ВСУ 36-летняя Ярослава Никоненко. В феврале 2015 года под Трехизбенкой от российских "градов" погиб ее отец, Сергей Никоненко. Он был добровольцем батальона "Айдар.