В Украине появятся новые генеральские звания

В Украине введут новые воинские звания бригадного генерала и командора-адмирала.
Зато отменят существующее звание генерала армии Украины, а генерал-полковника переименуют в "генерала", пишут ukrmilitary.
Все эти нововведения предусматривает законопроект № 2247 от 09.10.2019, зарегистрированный провластным большинством.
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Закон предлагает установку новых названий военных званий высшего офицерского состава в соответствии с воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО:
Верховная Рада Украины приняла закон о введении новой шкалы сержантских воинских званий в соответствии с новой схемы сержантских должностей ВС Украины, кардинально отличается от советской системы "заточенной" под массовую срочную армию.
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