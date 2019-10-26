В Украине появятся новые генеральские звания

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1449
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6534
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 963
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6111
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40356
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1152
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3357
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2340
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3393
Фото
Все фото
5
16
6
4
15
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В Станице Луганской запустили 2-й электрокар
В Станице Луганской запустили 2-й электрокар
Самая элитная: как в оккупированном Донецке выглядит школа, которая так и не заработала
Самая элитная: как в оккупированном Донецке выглядит школа, которая так и не заработала
Видео
Все видео
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Украина выплатит скандальной Штепе компенсацию - решение ЕСПЧ
Украина выплатит скандальной Штепе компенсацию - решение ЕСПЧ
Показали, как украинцы уничтожали россиян до провозглашения "перемирия"
Показали, как украинцы уничтожали россиян до провозглашения "перемирия"
Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"
Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 963
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5571
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7569
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1872
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
26 октября 2019
Просмотров: 0
Футболістище
– Ми – не Росія, яка обіграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро, – сказав після перемоги над Португалією нападник ...
суббота, 26 октября 2019 17:07

В Украине появятся новые генеральские звания

  Комментировать
В Украине появятся новые генеральские звания
В Украине хотят ввести два новых генеральских звания / фото: uifuture

В Украине введут новые воинские звания бригадного генерала и командора-адмирала.

Зато отменят существующее звание генерала армии Украины, а генерал-полковника переименуют в "генерала", пишут ukrmilitary.

Все эти нововведения предусматривает законопроект № 2247 от 09.10.2019, зарегистрированный провластным большинством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине разработали новую церемонию захоронения воинов

Закон предлагает установку новых названий военных званий высшего офицерского состава в соответствии с воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО:

Верховная Рада Украины приняла закон о введении новой шкалы сержантских воинских званий в соответствии с новой схемы сержантских должностей ВС Украины, кардинально отличается от советской системы "заточенной" под массовую срочную армию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине появятся новые генеральские звания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Умер кит, которого пытались вытянуть спасатели

Самое читаемое
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
3
 Просмотров: 35768
Участник &quot;Танцев со звездами&quot; разводится с женой
Участник "Танцев со звездами" разводится с женой Просмотров: 32211
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 31402
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 28278
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
4
 Просмотров: 23625
Донбасс
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
 3 Просмотров: 5103
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
 1 Просмотров: 7714
Мы не готовы к компромиссам с совестью и территориальной целостностью - Разумков
Мы не готовы к компромиссам с совестью и территориальной целостностью - Разумков Просмотров: 594
Появилась последняя информация с фронта в Донбассе
Появилась последняя информация с фронта в Донбассе Просмотров: 873
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
5
 Просмотров: 3051
Больше всего комментируют
9
Арамахия прошел полиграф: результаты
3
"Формула Штайнмайера" означает "сдать нас с потрохами" - Кучма
3
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
2
Боевики требуют денег у перевозчиков
2
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Голосов: 2771
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua